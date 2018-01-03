Увековечить память великому казахскому поэту и батыру решили в селе Махамбет Махамбетского района, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".

Общая высота монумента - 10 метров 80 см. При этом высота самого памятника - 5 метров 40 см, высота постамента - 5 метров 40 см. Скульптура поэта выполнена из бронзы, ее вес составляет 5 тонн. Постамент изготовлен из железобетона и облицован гранитом. Автором памятника является член союза художников Казахстана Серик МАТЕНИЯЗОВ, строительством постамента занималась компания «Батыс Альянс строй». По словам заместителя акима Махамбетского района Улугбека ТТНАЛИЕВА, памятник можно отнести к одним из крупных в регионе. Монумент стал стал хорошим подарком сельчанам к Новому году.