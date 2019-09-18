Юная Хиуаз, управляя военным самолетом, прославилась своими подвигами на фронтовом небе, а в мирное время отличилась доблестным трудом. Земляки героини, славя ее подвиг, инициировали установление памятника перед зданием международного аэропорта. Высота бронзового памятника, установленного прямо напротив здания международного аэропорта Атырау, – 2 метра 30 сантиметров. Хиуаз Доспанова увековечена в образе отправляющейся на фронт девушки. В Атырау уже есть бюст Хиуаз Доспановой – он появился в начале 2010-х. Также общественность города предлагала назвать международный аэропорт Атырау именем советской летчицы, однако пока этот вопрос остается без ответа. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.