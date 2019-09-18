Высота памятника герою Советского Союза, летчице, «Халық қаһарманы» Хиуаз Доспановой, установленного  перед зданием аэропорта, более двух метров, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Юная Хиуаз, управляя военным самолетом, прославилась своими подвигами на фронтовом небе, а в мирное время отличилась доблестным трудом. Земляки героини, славя ее подвиг, инициировали установление памятника перед зданием международного аэропорта. Высота бронзового памятника, установленного прямо напротив здания международного аэропорта Атырау, – 2 метра 30 сантиметров. Хиуаз Доспанова увековечена в образе отправляющейся на фронт девушки. В Атырау уже есть бюст Хиуаз Доспановой – он появился в начале 2010-х. Также общественность города предлагала назвать международный аэропорт Атырау именем советской летчицы, однако пока этот вопрос остается без ответа. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Лина ОЙЛОВА