Сегодня, 25 декабря, коллектив "МГ" вместе со своими читателями и постоянными партнерами провел традиционную ежегодную акцию "Парад Снегурочек".Одной группой все Снегурочки под предводительством Деда Мороза отправились гулять по арбату, раздавая прохожим добрые пожелания и мандарины. Реакция прохожих на снегурочек была очень хорошая. Многие подходили по несколько раз и просили дать ему еще одну бумажечку с пожеланием. Одна из жительниц Уральска Ольга Павловна пожелала всем уральцам, здоровья, благополучия в 2018 году. - Наверное, самое главное - чтобы Новый Год принес в каждую семью нашего города только хорошие моменты, - отметила жительница Уральска по имени Любовь.Парад внучек Деда Мороза закончился хороводом, который все участники водили на площади Абая вокруг елки.

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Без внимания не остались и маленькие герои наших публикаций, за чьими судьбами мы следили на протяжении всего 2017 года.Одним из главных героев в этом году стал Рамиль БЕРКИМБАЕВ, который, как настоящий мужчина, стойко принимает все удары судьбы. У маленького Рамиля обнаружили рак глаз. Он уже получил два лечения в клинике Швейцарии и сейчас проходит реабилитацию.Также мы навестили 5-летнего Богдана БОШЕНЯТОВА, мама которого страдает эпилепсией. Богдан был настолько счастлив подарку, который ему подарили Снегурочки, что открыл его сразу же. По словам Галины БОШЕНЯТОВОЙ, сейчас она посещает дневной стационар в поликлинике и 27 декабря ее обещали положить в больницу, чтобы ей вновь присвоили группу инвалидности.А это малыши Вероники ЗАИКИ, которая вместе с четырьмя детьми и мужем проживала на дачах. Сейчас семья перебралась в город и снимают маленькую квартирку. - Спасибо огромное за подарки и за то настроение, которое вы подарили детям. Они верят в чудо и всегда ждут Деда Мороза, - говорит радостная многодетная мама. Помимо сладких подарков дети также получили игрушки, а их родители - продуктовую корзину.3-летняя Раяна ОРЫНГАЛИЕВА, которой всем миром искали донора для пересадки печени, за год заметно подросла. Девочка перенесла операцию на сердце и как оказалось пересадка печени ей пока не требуется.Развивающие игрушки получил и коррекционный кабинет для особенных детей.Еще одна многодетная семья выпускницы детского дома Екатерины СКВОРЦОВОЙ приняла подарки и поздравления от Снегурочки и Деда Мороза в крохотном дачном домике. В их семье шестеро детей. Самая старшая - 5-летняя Карина за подарок от Деда Мороза рассказала стишок, который подготовила со своей мамой. А вот у 4-летнего Елизара и 3-летней Лианы просто светились глаза увидев сладости. Двухлетний Анатолий с большим интересом рассматривал игрушки, а Николай и Захар, которым по 10 месяцев, только начали ползать, их можно было завлечь только погремушками. Но все же детишки остались довольными, очень веселились, а мама Екатерина СКВОРЦОВА всех поблагодарила и лишь только скромно отметила, что дети еще не получали такого внимания на новогодний праздник. Также новогоднее чудо и совершилось для детей отца-одиночки, который три года назад остался один со тремя детьми. Правда, в это время их дома не было, подарки папа пообещал передать малышам.9-летняя Настя БУЗГОН, которая перенесла несколько операций, была счастлива получить новогодний сюрприз.А это 8-летний Бахытнур Губайдулла. История о мальчике, который мужественно перенес операцию по трансплантации почки, совсем скоро появится на mgorod.kz.Уставшие, но счастливые мы вернулись в редакцию. Нам удалось подарить праздник героям наших публикаций. За помощь в приобретении подарков мы благодарим наших партнеров: ТОО «УралКровАвто», торговую марку "Ясные зори", ТОО "Западный Транзит", супермаркет "Fresh", ТОО "KAZKON", магазин игрушек "Умный Я", праздничное агентство "Love", колледж экономики и информационных технологий, Donerium park, Pizza DONER и мебельный салон "Уютный дом". А еще огромное спасибо Вам - наши читатели, за то, что не остались в стороне и все это время дарили надежду этим малышам.Yjj8YTn-OTA