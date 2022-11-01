Параспортсменка из Атырау получила бионический протез руки за 18,6 млн тенге

Всего 43 казахстанца получили бионические протезы. Одна из них – жительница Атырауской области Акмолдир Тлеукулова. У 18-летней девушки врождённый порок развития рук. Об этом сообщили в пресс-службе «Қазақстан халқына». Акмолдир Тлеукулова. Фото предоставлено фондом «Қазақстан халқына» Акмолдир самая младшая среди пяти детей в семье. Поэтому её с детства оберегали и поддерживали, и не давали чувствовать себя человеком с ограниченными возможностями. По словам Акмолдир, её друзья и одноклассники также никогда не заостряли внимания на её недуге. К слову, девушка с детства росла спортивной и увлек