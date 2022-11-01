Параспортсменка из Атырау получила бионический протез руки за 18,6 млн тенге

- Я с детства интересовалась настольным теннисом и активно участвовала в районных и областных соревнованиях. За хорошие результаты меня взяли в областную сборную, где я продолжаю выступать от региона на республиканских чемпионатах. Свободное время от учёбы хожу на тренировки. Своим личным участием, а также в будущем в качестве преподавателя хочу внести вклад в развитие спорта, – делится Акмолдир.О благотворительной программе фонда «Қазақстан халқына» ей рассказала сотрудница районного отдела занятости и социальной защиты. Когда была одобрена заявка, Акмолдир с мамой в течении двух недель обучалась использованию протеза.
- На правой руке у меня был обычный протез, выданный государством. Но он не был функциональным и не предусматривал поднятие тяжести. О бионическом протезе я мечтала с детства и видела их только в Youtube. Каждый раз, просматривая ролики, мечтала, что когда-нибудь и у меня будет такой протез. Сейчас я могу открывать дверь, держать вещи, печатать и выполнять другие действия, – делится Акмолдир Тлеукулова.Получив «протез мечты» Акмолдир начала снимать видео для Tik -Tok и рассказывать о своей жизни с протезом. Специалисты отмечают, что бионический протез контролируется нервной системой носителя и устанавливается для каждого человека индивидуально. Пациент надевает специальные датчики и представляет, как он двигает рукой или ногой. Зафиксировав на компьютере мозговые импульсы, начинается работа по изготовлению протеза. На весь этот процесс уходит от 15 до 20 дней. Правильно подобранная искусственная конечность может выполнять практически все функции настоящей руки или ноги. Стоимость бионического протеза Акмолдир составила 18,6 млн тенге. На сегодня 43 казахстанца получили такие протезы в рамках программы фонда «Қазақстан халқына», из них 24 – дети. На эти цели выделили полтора миллиарда тенге. Акмолдир Тлеукулова. Фото предоставлено фондом «Қазақстан халқына» Акмолдир Тлеукулова. Фото предоставлено фондом «Қазақстан халқына» Акмолдир Тлеукулова. Фото предоставлено фондом «Қазақстан халқына» Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.