C 23 февраля по 15 апреля онлайн-букмекер №1 в Казахстане проводит акцию «Исполню твои желания». Parimatch спорт әуесқойларына BMW X4 және 95 000 000 теңгеге басқа да жүлделер үшін күрес жүргізуді ұсынады   В течение 7 недель Parimatch будет разыгрывать призы и бонусы на сумму от 3 000 000 до 20 000 000 тенге.  Среди призов телефоны iPhone 12 Pro Max, приставки PlayStation 5, самокаты Xiaomi, игровые ноутбуки HP Omen, Macbook Pro и iMac 27. Главным призом станет BMW X4! Принять участие в акции Как принять участие в акции: 1. Создай новый или зайди в действующий аккаунт на https://parimatch.kz/ 2. Нажми «Участвовать» на странице промоакции. 3. Делай ставки от 2000 тенге на исходы с коэффициентом 1,5 и выше. 4. Чтобы участвовать в еженедельном розыгрыше, убедись, что у тебя необходимое количество выигрышных ставок. Какие призы будут на этой неделе: — Galaxy 21 ultra — PS5 + fifa 21 — Два Galaxy Watch — Четыре пары наушников Samsung buds live —  Бонусы на депозит от 1000₸ до 10 000₸ для 850 игроков! Parimatch спорт әуесқойларына BMW X4 және 95 000 000 теңгеге басқа да жүлделер үшін күрес жүргізуді ұсынады Но это еще не всё! Помимо основного розыгрыша, Parimatch приготовил гарантированные призы для десяти лучших игроков в трех категориях: — самое большое количество выигрышных ставок — выигрышный экспресс с самым большим коэффициентом — выигрышный ординар с самым большим коэффициентом На что ставить в ближайшее время Английская премьер-лига 5 марта, 02:15 Ливерпуль - Челси 7 марта 22:30 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 9 марта 00:00 Челси - Эвертон UFC 7 марта 11:00 UFC 259 Петр Ян - Алджамейн Стерлинг UFC 259 Ян Блахович - Израиль Адесанья А чем закончилась предыдущая акция «Врывайся в квартиру» вы можете узнать, посмотрев видео: 8fHLS9t1LnE Parimatch — международный онлайн-букмекер с 26-летней историей. Бренд представлен в десяти странах на четырех континентах. Миссия компании — развивать и популяризировать спорт по всему миру. Официальный бренд-амбассадор букмекера — звезда UFC Конор Макгрегор. Официальные партнеры бренда — ФК «Лестер Сити», ФК «Эвертон» и ФК «Ювентус». Также Parimatch титульный спонсор киберспортивной команды по Dota 2 Virtus.pro, CS:GO команды Fnatic и эксклюзивный беттинг-партнер UFC в регионе СНГ. В Казахстане бренд представляют бойцы MMA Артем Резников, первая казахстанка в UFC Мария Агапова и вратарь АФК «Кайрат» Лео Игита. Лицензия №20019733 от 21.12.2020г. выдана РГУ Комитета индустрии туризма Министерства культуры и спорта РК. Новости Компаний. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.