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Бизнес-новости

Parimatch спорт әуесқойларына BMW X4 және 95 000 000 теңгеге басқа да жүлделер үшін күрес жүргізуді ұсынады

23 ақпаннан 15 сәуірге дейін Қазақстандағы №1 онлайн-букмекер "Сенің тілектеріңді орындаймын" науқанын өткізеді. 7 апта ішінде Parimatch 3 000 000-нан 20 000 000 теңгеге дейін сыйлықтар мен бонустар ұтысқа салады. Жүлделер арасында iPhone 12 ProMax телефондары, PlayStation 5 ойын приставкалары, Xiaomi скутерлері, HP Open, Macbook Pro және iMac 27 ойын ноутбуктері бар. Басты жүлде BMW X4! Науқанға қатысу Науқанға қалай қатысуға болады: 1. https://parimatch.kz/ жаңа ойын шотын тіркеңіз немесе қолданыстағы шотқа өтіңіз 2. Науқанның промо бетіндегі "қатысу" түймесін басыңыз. 3. Ойын нәтижелеріне 1
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Parimatch спорт әуесқойларына BMW X4 және 95 000 000 теңгеге басқа да жүлделер үшін күрес жүргізуді ұсынады
Parimatch спорт әуесқойларына BMW X4 және 95 000 000 теңгеге басқа да жүлделер үшін күрес жүргізуді ұсынады
Parimatch спорт әуесқойларына BMW X4 және 95 000 000 теңгеге басқа да жүлделер үшін күрес жүргізуді ұсынады
23 ақпаннан 15 сәуірге дейін Қазақстандағы №1 онлайн-букмекер "Сенің тілектеріңді орындаймын" науқанын өткізеді. 7 апта ішінде Parimatch 3 000 000-нан 20 000 000 теңгеге дейін сыйлықтар мен бонустар ұтысқа салады. Жүлделер арасында iPhone 12 ProMax телефондары, PlayStation 5 ойын приставкалары, Xiaomi скутерлері, HP Open, Macbook Pro және iMac 27 ойын ноутбуктері бар. Басты жүлде BMW X4! Науқанға қатысу Науқанға қалай қатысуға болады: 1. https://parimatch.kz/ жаңа ойын шотын тіркеңіз немесе қолданыстағы шотқа өтіңіз 2. Науқанның промо бетіндегі "қатысу" түймесін басыңыз. 3. Ойын нәтижелеріне 1,5 және одан жоғары коэффициентпен 2000 теңгеден бастап тігіс жасаңыз. 4. Апта сайынғы ұтыс ойынына қатысу үшін сізде ұтысты тігістердің қажетті саны бар екеніне көз жеткізіңіз. Осы аптада қандай сыйлықтар болады: — Galaxy 21 ultra — PS5 + fifa 21 - Екі Galaxy Watch - Samsung buds live құлаққаптарының төрт жұбы - 850 ойыншы үшін 1000₸ -ден 10 000₸ дейінгі ойын шотына бонустар!
Parimatch спорт әуесқойларына BMW X4 және 95 000 000 теңгеге басқа да жүлделер үшін күрес жүргізуді ұсынады
Parimatch спорт әуесқойларына BMW X4 және 95 000 000 теңгеге басқа да жүлделер үшін күрес жүргізуді ұсынады
Бірақ, бұл бәрі емес! Негізгі ұтыс ойынынан басқа, Parimatch үш санаттағы он үздік ойыншыға кепілдендірілген сыйлықтар дайындады: - ұтысты тігістердің ең көп саны - ең үлкен коэффициентті ұтысты экспресс - ең үлкен коэффициентті ұтысты ординар Жақын арада неге тігіс жасауға болады: Ағылшын премьер-лигасы 5 наурыз, 02:15 Ливерпуль - Челси 7 наурыз 22: 30 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 9 наурыз 00:00 Челси - Эвертон UFC 7 наурыз 11:00 UFC 259 Петр Ян - Алджамейн Стерлинг UFC 259 Ян Блахович - Израиль Адесанья Ал, алдыңғы «Пәтерге дөп тигіз» науқанының немен аяқталғанын бейнероликтен көре аласыз: 8fHLS9t1LnE Ал, алдыңғы «Пәтерге дөп тигіз» науқанының немен аяқталғанын бейнероликтен көре аласыз: Parimatch - 26 жылдық тарихы бар халықаралық онлайн букмекер. Бренд төрт құрлықтағы он елде ұсынылған. Компанияның мақсаты - бүкіл әлемде спортты насихаттау және дамыту. Букмекерлік кеңсенің ресми бренд-амбассадоры - UFC жұлдызы Конор Макгрегор. Брендтің ресми серіктестері - "Лестер Сити" ФК, "Эвертон" ФК және "Ювентус" ФК. Сондай-ақ, Parimatch Dota 2 киберспортынан Virtus.pro командасының титулдық демеушісі. CS:GO-дан Fnatic командасы және ТМД аймағындағы UFC-дің эксклюзивті беттинг-серіктесі. Қазақстанда брендті MMA жұдырықтасушысы Артем Резников, UFC-дегі алғашқы қазақстандық қыз Мария Агапова және "Қайрат" ҚҚҚ қақпашысы Лео Игита таныстырады. Лицензия №20019733 от 21.12.2020г. выдана РГУ Комитета индустрии туризма Министерства культуры и спорти РК. Новости Компаний. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.

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