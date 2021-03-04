Parimatch спорт әуесқойларына BMW X4 және 95 000 000 теңгеге басқа да жүлделер үшін күрес жүргізуді ұсынады
23 ақпаннан 15 сәуірге дейін Қазақстандағы №1 онлайн-букмекер "Сенің тілектеріңді орындаймын" науқанын өткізеді. 7 апта ішінде Parimatch 3 000 000-нан 20 000 000 теңгеге дейін сыйлықтар мен бонустар ұтысқа салады. Жүлделер арасында iPhone 12 ProMax телефондары, PlayStation 5 ойын приставкалары, Xiaomi скутерлері, HP Open, Macbook Pro және iMac 27 ойын ноутбуктері бар. Басты жүлде BMW X4! Науқанға қатысу Науқанға қалай қатысуға болады: 1. https://parimatch.kz/ жаңа ойын шотын тіркеңіз немесе қолданыстағы шотқа өтіңіз 2. Науқанның промо бетіндегі "қатысу" түймесін басыңыз. 3. Ойын нәтижелеріне 1