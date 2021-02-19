Иллюстративное фото из архива "МГ" 18 февраля в областном акимате состоялось заседание членов инвестиционного совета ЗКО, где были рассмотрены и обсуждены новые проекты по строительству заводов и производству продукции. Первым представил презентацию членам инвестсовета руководитель ТОО "КазАрмапром" Станислав Качало, он планирует построить литейное производство с газопоршневой электростанцией в селе Белес района Байтерек. - Мы хотим построить литейное производство полного цикла для обеспечения нужд машиностроения, а именно энергетическую, металлургическую, транспортную, горнодобывающую. Мощность проекта составит 20 тысяч тонн литья в год. Сумма инвестиций - 46 миллиардов тенге, где 80% - заем и 20% - инвестиции и собственные средства. По завершению строительства на производстве будет работать 400 человек, - отметил Станислав Качало. Также он отметил, что село Белес было выбрано из-за его выгодного географического расположения и наличия железнодорожного тупика. Далее был предоставлен проект руководителем АО "ULP" Василием Балакиревым, он также является владельцем КХ "Балакирев" в Теректинском районе. Бизнесмен решил создать агропромышленный проект сельскохозяйственной производственно-сбытовой цепочки, то есть начиная от выращивания сельхозкультур и производства комбикормов для МРС и КРС до производства молочных и мясных продуктов. - У нас есть КХ, но мы хотим создать широкопрофильное производство, начиная с посева, то есть будем производить корма, далее муку, молочную продукцию, витаминизированные напитки на основе соевых бобов, сыры, такие как пармезан и моцарелла, будет убойных цех, будем производить мясо, - отметил Василий Балакирев. У членов совета возник вопрос, хватит ли им для выращивания и производства воды, тем более сейчас наблюдается спад воды в регионе. Бизнесмен ответил, что у них есть возможность использовать подземные воды. Также был представлен проект по строительству Керамзитового завода за 2,5 миллиарда тенге руководителем ТОО "ТумарОрал" Нурланом Муразгалиевым. Руководитель ИП "Football Kids Uralsk" Талгат Истлеу презентовал социальный проект. Он предложил построить спортзал с искусственным покрытием поля по стандартам ФИФА, чтобы у детей была возможность заниматься футболом не только летом, но и зимой. Стоимость проекта составила 118 миллионов тенге. Спортзал предложено построить в 4 микрорайоне в Уральске. Там сможет заниматься более 700 детей. Руководитель ИП "Сартаев" Алибек Сартаев предложил создать агропромышленный комплекс по выращиванию рыбы и крупно-рогатого скота. Согласно презентации, планируется производить 28 тонн рыбы в год, 114 голов КРС и 288 гусей в год. Стоимость проекта составила 200 миллионов тенге. Стоит отметить, что все эти проекты были одобрены членами совета ЗКО и акимом ЗКО Гали Искалиевым. Однако по всем проектам бизнесмены просят государственной поддержки, кому-то нужны займы, кому-то дополнительный участок земли, кто-то просил помочь с подведением инфраструктуры. Гали Искалиев подытожил и отметил, что общая сумма пяти проектов около 70 миллиардов тенге и в случае, если они будут успешно работать, будет создано около 700 новых рабочих мест. - Мы всегда говорим, что частные проекты и частные инвестиции - задача №1 для нашего региона, чем больше таких проектов, тем больше будет возможности на рынке сдерживать цены на продукты питания. Для экономики региона такие проекты будут большой поддержкой и, конечно же, от успешности этих проектов зависит заработная плата работников, - заключил Гали Искалиев. - Проект по футбольному полю - социальный и направлен на то, чтобы дети росли и приучались к здоровому образу жизни. Все проекты поддерживаем и будем помогать. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.