Партия «Әділет» создает Деловой совет с участием лидеров рынка

Казахстанская партия "Әділет" объявила о создании собственного Делового совета, в который войдут крупнейшие представители отечественного бизнеса. Об этой инициативе председатель партийной организации Айбек Дадебай рассказал во время масштабных переговоров с лидерами транспортно-логистической сферы, сообщается на официальной странице объединения в Instagram.

В обсуждении приняли участие не только топ-менеджеры ключевых транспортных компаний и профильных ассоциаций, но и руководители центральных государственных ведомств. Участники встречи детально разобрали стратегию развития логистического сектора, который президент страны ранее назвал одним из главных локомотивов общего экономического роста.

По мнению партийного лидера, ключевым условием для качественного рывка в экономике должно стать постоянное и открытое обсуждение проблем между всеми заинтересованными сторонами.

- Устойчивое экономическое развитие невозможно без сильного бизнеса и постоянного взаимодействия государства, предпринимателей и экспертного сообщества, - подчеркнул Айбек Дадебай.

Создаваемый Деловой совет как раз и должен взять на себя роль главного связующего звена между рынком и властью. Он будет работать на регулярной основе, помогая бизнесу и чиновникам быстрее находить компромиссы.