- Сегодня мы вместе начали строительство успешной республики. Важно, что у нас уже есть лидер, с которым мы воплотим в жизнь все наши намеченные планы и не свернём с выбранного пути. Лидер, который в самый сложный для нашего народа период взял на себя всю ответственность, сохранил государственность, не дав стране погрузиться в хаос. Поэтому сегодня задача партии и наша с вами историческая ответственность – объединить всех казахстанцев вокруг прогрессивных реформ президента Касым-Жомарта Токаева, - сказал Ерлан Кошанов.После обмена мнениями и процедуры голосования решением внеочередного XXIV съезда партия Amanat выдвинула в президенты кандидатуру Касым-Жомарта Токаева. Председатель Народной партии Казахстана Ермухамет Ертысбаев также предложил выдвинуть от партии кандидатуру Токаева на предстоящие выборы. Накануне президент сообщил, что он пойдёт на выборы не от какой-то конкретной организации, а от «широкой коалиции общественно-политических сил, формирующих социальную базу проводимых в стране реформ». Внеочередные выборы президента пройдут 20 ноября 2022 года. Сейчас в ЦИК документы подали кандидат от партии «Ауыл» Жигули Дайрабаев и кандидат от союза «Аманат» Мейрам Кажыкен.
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