Народная партия Казахстана также решила поддержать его кандидатуру. Представлен новый логотип партии Amanat Фото: Асхат Оралов/Facebook Председатель Amanat Ерлан Кошанов на внеочередном XXIV съезде партии выдвинул кандидатуру Касым-Жомарта Токаева.
- Сегодня мы вместе начали строительство успешной республики. Важно, что у нас уже есть лидер, с которым мы воплотим в жизнь все наши намеченные планы и не свернём с выбранного пути. Лидер, который в самый сложный для нашего народа период взял на себя всю ответственность, сохранил государственность, не дав стране погрузиться в хаос. Поэтому сегодня задача партии и наша с вами историческая ответственность – объединить всех казахстанцев вокруг прогрессивных реформ президента Касым-Жомарта Токаева, - сказал Ерлан Кошанов.
После обмена мнениями и процедуры голосования решением внеочередного XXIV съезда партия Amanat выдвинула в президенты кандидатуру Касым-Жомарта Токаева. Председатель Народной партии Казахстана Ермухамет Ертысбаев также предложил выдвинуть от партии кандидатуру Токаева на предстоящие выборы. Накануне президент сообщил, что он пойдёт на выборы не от какой-то конкретной организации, а от «широкой коалиции общественно-политических сил, формирующих социальную базу проводимых в стране реформ». Внеочередные выборы президента пройдут 20 ноября 2022 года. Сейчас в ЦИК документы подали кандидат от партии «Ауыл» Жигули Дайрабаев и кандидат от союза «Аманат» Мейрам Кажыкен. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.