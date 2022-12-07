- Пассажир должен был вылететь в Павлодар. Однако представители авиаперевозчика не пустили его на борт лайнера, так как он вёл себя неадекватно, - рассказали в транспортной полиции.В отношении него составили сразу два административных протокола - за мелкое хулиганство и появление в общественных местах в состоянии опьянения. Он должен казне пять МРП (более 15 тысяч тенге) за нахождение подшофе. А вот мелкое хулиганство мужчина совершил второй раз за год. Поэтому теперь ему светит административный арест на пятнадцати суток. К слову, с начала года более 700 пассажиров сняли с авиарейсов за административные правонарушения. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Пассажир разбил стойку регистрации в аэропорту Алматы
Правонарушитель второй раз за год привлекается к административной ответственности за мелкое хулиганство, передаёт Polisia.kz. Фото: almatyairport/Instagram Инцидент произошёл пятого декабря у стойки FlyArystan в аэропорту Алматы. Стражи порядка установили 35-летнего жителя столицы. Он нецензурно выражался и разбил пластиковую стойку регистрации. - Пассажир должен был вылететь в Павлодар. Однако представители авиаперевозчика не пустили его на борт лайнера, так как он вёл себя неадекватно, - рассказали в транспортной полиции. В отношении него составили сразу два административных протокола - за м