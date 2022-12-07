Пассажир разбил стойку регистрации в аэропорту Алматы

Правонарушитель второй раз за год привлекается к административной ответственности за мелкое хулиганство, передаёт Polisia.kz. Фото: almatyairport/Instagram Инцидент произошёл пятого декабря у стойки FlyArystan в аэропорту Алматы. Стражи порядка установили 35-летнего жителя столицы. Он нецензурно выражался и разбил пластиковую стойку регистрации. - Пассажир должен был вылететь в Павлодар. Однако представители авиаперевозчика не пустили его на борт лайнера, так как он вёл себя неадекватно, - рассказали в транспортной полиции. В отношении него составили сразу два административных протокола - за м