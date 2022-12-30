Пассажир требует перевозчика вернуть деньги за опоздание поезда Алматы - Уральск

Поезд прибыл с многочасовым опозданием, передаёт портал «Мой ГОРОД». Руководитель департамента по защите прав потребителей ЗКО Эльмира Киматова рассказала, что в её ведомство поступило обращение от пассажира поезда сообщением Алматы - Уральск. 26 декабря состав прибыл с многочасовым опозданием. - Заявитель просит оказать содействие, чтобы перевозчик выплатил штраф за опоздание поезда. Департамент по защите прав потребителей ЗКО просит желающих граждан, которые также столкнулись с фактом несвоевременного прибытия поезда, и намерены получить денежные средства от перевозчика, обратиться с заявлен