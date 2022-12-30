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Социум

Пассажир требует перевозчика вернуть деньги за опоздание поезда Алматы - Уральск

Поезд прибыл с многочасовым опозданием, передаёт портал «Мой ГОРОД». Руководитель департамента по защите прав потребителей ЗКО Эльмира Киматова рассказала, что в её ведомство поступило обращение от пассажира поезда сообщением Алматы - Уральск. 26 декабря состав прибыл с многочасовым опозданием. - Заявитель просит оказать содействие, чтобы перевозчик выплатил штраф за опоздание поезда. Департамент по защите прав потребителей ЗКО просит желающих граждан, которые также столкнулись с фактом несвоевременного прибытия поезда, и намерены получить денежные средства от перевозчика, обратиться с заявлен
Кристина Кобина
Пассажир требует перевозчика вернуть деньги за опоздание поезда Алматы - Уральск
Поезд прибыл с многочасовым опозданием, передаёт портал «Мой ГОРОД».
Как работает транспортная полиция на железнодорожном вокзале
Как работает транспортная полиция на железнодорожном вокзале
Руководитель департамента по защите прав потребителей ЗКО Эльмира Киматова рассказала, что в её ведомство поступило обращение от пассажира поезда сообщением Алматы - Уральск. 26 декабря состав прибыл с многочасовым опозданием.
- Заявитель просит оказать содействие, чтобы перевозчик выплатил штраф за опоздание поезда. Департамент по защите прав потребителей ЗКО просит желающих граждан, которые также столкнулись с фактом несвоевременного прибытия поезда, и намерены получить денежные средства от перевозчика, обратиться с заявлением через eGov.kz,  eotnish или подойти в здание департамента по адресу Сарайшык 44/2, - пояснила Эльмира Киматова.
Стоит отметить, что к заявлению необходимо приложить удостоверение и билет. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
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