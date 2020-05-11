Фото из архива "МГ" Требование об обязательном прохождении ПЦР-теста на Covid-19 для перелёта на внутренних рейсах в Казахстане отменили, сообщил главный государственный санитарный врач на транспорте Садвакас Байгабулов. - С 1 по 10 мая среди прибывших авиапассажиров, сотрудников вспомогательных служб аэропортов и экипажей воздушных судов не зарегистрированы случаи заражения коронавирусной инфекцией. Поэтому с 11 мая исключено требование об обязательном тесте на Covid-19 для пассажиров, сотрудников служб аэропортов и экипажа, – пояснил Байгабулов. Другие санитарно-карантинные требования (социальная дистанция, анкетирование, масочный режим, недопуск провожающих в здание терминала, бесконтактная термометрия) остаются в силе. Лиц с повышенной температурой или с симптомами заболевания (кашель, одышка, затрудненное дыхание) не пустят в здание аэропорта и следовательно на борт воздушного судна. Их отправят на карантин. Отменить ПЦР-тесты на Covid-19 для полётов на прошлой неделе предложила Авиационная администрация Казахстана. С 7 мая также отменили рассадку пассажиров в самолёте "через одного". Министр здравоохранения РК Елжан Биртанов сообщал, что у 10 казахстанцев, которые прошли тест на Covid-19 перед авиарейсами, выявили инфекцию. - Поэтому я считаю, что эта мера с предъявлением справок пока необходима, – сказал Елжан Биртанов 8 мая. С 1 мая возобновились рейсы из Нур-Султана в Алматы. С 4 мая регулярные рейсы стали летать в Кызылорду, Петропавловск, Усть-Каменогорск и Семей. С 7 мая разрешено возобновить полёты в Караганду, Актобе, Павлодар, Костанай, Кокшетау, Тараз, Талдыкорган. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.