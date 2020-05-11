Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе акимата Атырау сообщили, что с 11 мая в городе будут восстановлены работы общественного транспорта. - Транспорт будет работать строго по графику, 11 мая автобусы начнут движение с 17.00 до 20.00. В последующие дни график движения общественного транспорта будет следующим: с 07.00 до 10.00, с 17.00 до 20.00, - пояснили в пресс-службе Атырау. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.