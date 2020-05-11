Благодаря участию бизнеса в распоряжении Бурлинской районной больницы появился современный мобильный автомобиль неотложной помощи. Он оснащен необходимым оборудованием, имеет место для лежачего пациента и 2 пассажирских сидячих места. - Мы видим, что с начала чрезвычайного положения в стране акиматом района и медицинскими организациями проводится колоссальная работа. В условиях пандемии АО "Казбургаз", как социально ответственное предприятие, не могло остаться в стороне. Было принято решение приобрести необходимый транспорт, который так необходим нашим медработникам. Новая машина поможет им быть более мобильными в нынешних условиях. Хочу выразить благодарность всем нашим врачам и медсестрам за труд от лица коллектива АО "Казбургаз", - отметил в своем выступлении вице-президент АО "Казбургаз" Бауржан Дуйсенов. - В этом году у нас много изменений. Благодаря помощи компании КПО наши врачи и медсестры проходят обучение на местах. У нас появилось новое современное анестезилогическое оборудование. Компания "Казбургаз" подарила машину неотложной помощи. В общей сложности на балансе нашей больницы 19 единиц техники. 6 из них в неудовлетворительном состоянии, - рассказал и.о. директора Бурлинской районной больницы Шынгыс Сарсенгалиев До конца мая при поддержке КПО б.в. автопарк центральной районной больницы пополнится еще двумя современными автомобилями неотложной помощи. Также в текущем году в районной больнице появится новое оборудование.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.