Глава государства Касым-Жомарт Токаев сделал заявление о карантине, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-секретаря президента Берика Уали. В Казахстане завершился режим ЧП   - Сегодня на всей территории страны прекращается действие режима чрезвычайного положения. Однако в ряде регионов сохраняется угроза заражения. Эпидемия не побеждена полностью. Пандемия все еще представляет опасность для здоровья населения. Поэтому карантинные ограничения будут сниматься постепенно, по мере улучшения ситуации в каждом регионе, - заявил глава государства Касым-Жомарт Токаев на заключительном заседании Государственной комиссии по обеспечению режима чрезвычайного положения. Нужно отметить, что режим карантина был введен в ЗКО 31 марта. На въездах и выездах из города были установлены блокпосты, пересечь которые можно, имея специальное разрешение. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.