Иллюстративное фото из архива "МГ" По информации Оперативного штаба, инспектирование прошло в порядка ста объектах торговли и малого бизнеса, было выявлено около 30 нарушений. - В частности, на момент проверки незаконно работал рынок "Балыкшы", а также два торговых дома - "Даулет" и "Жайык". Постановлением главного санитарного врача их деятельность была приостановлена, - рассказал представитель Оперативного штаба Али Агжанов. Также в ходе рейда выяснилось, что владельцы магазинов, супермаркетов и торговых центров не соблюдают санитарные предписания главного санитарного врача региона: продавцы и покупатели не носят маски и перчатки, не соблюдаются дистанция между покупателями. - В салонах красоты помимо парикмахерских, работают маникюрные и педикюрные залы, - уточнил Али Агжанов. Отметим, что в связи с продолжением карантинного режима в городе Атырау подобные рейды будут продолжены.