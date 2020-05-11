Иллюстративное фото из архива "МГ" Президент РК Касым-Жомарт Токаев на заключительном заседании Государственной комиссии по чрезвычайному положению заявил, что мощным стимулом развития экономики, роста занятости и фактором социальной поддержки должно стать строительство доступного жилья. - Инициированная Елбасы программа «7-20-25» придала большой импульс ипотечному кредитованию и жилищному строительству. Для решения вопросов очередников поручаю запустить новый проект по обеспечению кредитным жильем «5-10-20». На эти цели в рамках антикризисных средств мы направим 390 млрд тенге. В этом году запланированы рекордные объемы строительства в стране – 15 млн кв. метров, или 150 тысяч квартир и домов, - сказал Касым-Жомарт Токаев. Президент отметил, что важно продолжить работу по улучшению жилищных условий наших граждан. По сути, это одно из стратегических направлений работы Правительства. Для этого предстоит модернизировать институциональную структуру. - Правительству следует до конца года создать на основе АО «ЖССБК» («Жилстройсбербанк Казахстана») полноценный институт развития и поддержки – «Отбасы банк», который будет централизовано осуществлять учет, постановку и распределение жилья. Продолжением системных преобразований в этой сфере станет использование нашими гражданами части своих пенсионных накоплений на цели улучшения жилищных условий. Я ранее давал такое поручение, но в связи с режимом ЧП обсуждение затянулось. Пора принять решение. Правительство должно определиться со своими подходами до 1 июля, - поручил глава государства. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.