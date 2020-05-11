Иллюстративное фото из архива "МГ" В постановлении говорится, что акимы областей, а также городов Алматы, Нур-Султан, Шымкент, Национальной палате предпринимателей «Атамекен» в регионах при достижении уровня прироста заболеваемости COVID-19 не более 7% в течение 7 дней обеспечить: 1)(по записи) с соблюдением требований зонирования и усиленного санитарно-дезинфекционного режима; 2)с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима и временным ограничением режима работы с 10:00 до 17:00 согласно приложению 4 к настоящему постановлению; 3) работуплощадью до 2 тыс. кв.м с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима, временным ограничением режима работы с 10:00 до 17:00 4) работус соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима; 5) работуиных объектов, исключающих скопление и длительный и тесный контакт, с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима; 6) работус соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима согласно приложению 5 к настоящему постановлению; 7) работу(по предварительной записи) с обеспечением допуска посетителей в медицинских масках и соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима; 8) работу(страховые компании, услуги адвоката, нотариуса, бухгалтера и консалтинга, агентства по недвижимости и т.д.) с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима; 9) деятельность(проведение учебно-тренировочного процесса для групп до 30 чел.), а также с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима согласно приложению 6 к настоящему постановлению; 10) работу(индивидуальные и групповые репетиции до 30 чел.) с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима; 11) работу: объекты оказывающие типографические услуги, швейные ателье, обувные мастерские, сервис по ремонту обуви, одежды, химчистки, прачечные и иных объектов, исключающих скопление и длительный и тесный контакт с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима; 12) соблюдение алгоритма работы(гостиницы, отели, дома отдыха, туристические базы и др.); 13) соблюдение алгоритма работы; 14) соблюдение алгоритма работы организаций и работников, задействованных на весенне-полевых работах; Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.