11 мая вышло новое постановление главного санврача Республики Казахстан, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ"
В постановлении говорится, что акимы областей, а также городов Алматы, Нур-Султан, Шымкент, Национальной палате предпринимателей «Атамекен» в регионах при достижении уровня прироста заболеваемости COVID-19 не более 7% в течение 7 дней обеспечить:
1) деятельность медицинских центров
(по записи) с соблюдением требований зонирования и усиленного санитарно-дезинфекционного режима;
2) деятельность продовольственных рынков
с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима и временным ограничением режима работы с 10:00 до 17:00 согласно приложению 4 к настоящему постановлению;
3) работу непродовольственных магазинов
площадью до 2 тыс. кв.м с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима, временным ограничением режима работы с 10:00 до 17:00
4) работу непродовольственных рынков (вне зданий)
с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима;
5) работу строительных магазинов, магазинов по реализации дачного инвентаря, оптики (магазины), цветочных магазинов, зоомагазинов
иных объектов, исключающих скопление и длительный и тесный контакт, с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима;
6) работу станций технического обслуживания, автомоек, шиномонтажных, автосалонов
с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима согласно приложению 5 к настоящему постановлению;
7) работу салонов красоты
(по предварительной записи) с обеспечением допуска посетителей в медицинских масках и соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима;
8) работу бизнес-центров
(страховые компании, услуги адвоката, нотариуса, бухгалтера и консалтинга, агентства по недвижимости и т.д.) с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима;
9) деятельность спортивных объектов
(проведение учебно-тренировочного процесса для групп до 30 чел.), а также с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима согласно приложению 6 к настоящему постановлению;
10) работу объектов культуры
(индивидуальные и групповые репетиции до 30 чел.) с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима;
11) работу объектов по оказанию услуг населению
: объекты оказывающие типографические услуги, швейные ателье, обувные мастерские, сервис по ремонту обуви, одежды, химчистки, прачечные и иных объектов, исключающих скопление и длительный и тесный контакт с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима;
12) соблюдение алгоритма работы объектов туризма и организаций в сфере оказания услуг по проживанию населения
(гостиницы, отели, дома отдыха, туристические базы и др.);
13) соблюдение алгоритма работы аэропортов, железнодорожных и автомобильных вокзалов
;
14) соблюдение алгоритма работы организаций и работников, задействованных на весенне-полевых работах;
