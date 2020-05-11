Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам заместителя премьер-министра Казахстана Ералы Тугжанова, дистанционное обучение в республике продлится до конца учебного года. - До конца года продолжится работа по дистанционному обучению 3,3 миллиона школьников и 1 миллиона студентов вузов и колледжей. Вручение аттестатов и последний звонок будут проводиться 3-4 июня в школах на открытом воздухе с ограниченным количеством людей и строгим соблюдением санитарных норм, - рассказал Ералы Тугжанов. Вице-премьер также сообщил, что ЕНТ планируется провести в штатном режиме с 20 июня с соблюдением строгих санитарных правил. Напомним, сегодня, 11 мая в Казахстане завершился режим чрезвычайного положения. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.