В целях исполнения поручения главы государства, 9 мая текущего года внесены изменения и дополнения в Правила возмещения затрат поставщикам коммунальных услуг в период режима карантина. (Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 18 апреля 2020 года № 212). Так, включены нормы по возмещению платежей по оплате за коммунальные услуги членам семьи, совместно проживающих с определенными категориями лиц. В частности: 1) инвалиды 1, 2, 3 групп; 2) инвалиды и участники Великой Отечественной войны, лица, приравненные к инвалидам и участникам Великой Отечественной войны; 3) семьи, воспитывающие детей-инвалидов; 4) многодетные семьи; 5) пенсионеры с минимальной пенсией и менее, одинокие пенсионеры; 6) семьи лиц, погибших (умерших) при исполнении государственных или общественных обязанностей, воинской службы, при подготовке или осуществлении полета в космическое пространство, при спасании человеческой жизни, при охране правопорядка; 7) граждане, получающие адресную социальную помощь. Кроме того, в случае возмещения платежей по оплате коммунальных услуг из местного бюджета, акиматам предоставлена возможность по определению категории получателей, условий и порядка возмещения.