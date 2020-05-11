Иллюстративное фото из архива "МГ" По информации оперативного штаба Госкомиссии, на 17.40 11 мая зарегистрировано 22 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией и один летальный случай в городе Шымкент. Итого зарегистрированных случаев в Казахстане - 5160: г. Нур-Султан – 1083, г. Алматы – 1593, г. Шымкент – 239, Акмолинская область – 110, Актюбинская область – 175, Алматинская область – 183, Атырауская область – 302, Восточно-Казахстанская область – 51, Жамбылская область – 182, Западно-Казахстанская область – 252, Карагандинская область – 196, Костанайская область – 62, Кызылординская область – 230, Мангистауская область – 129, Павлодарская область – 154, Северо-Казахстанская область – 36, Туркестанская область – 183. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.