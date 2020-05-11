Таксисты хотят, чтобы им разрешили работать. Они просят, чтобы власти открыли дороги для передвижения или каждому из них выдали разрешение. Собравшиеся пытались пройти в здание Nur Otan, однако из-за карантина их не впустили. Самат Абдрахманов занимается междугородним извозом около шести лет. Он рассказывает, что таксисты прекратили работать еще 16 марта. Сейчас их семьи переживают не лучшие времена, многие не могут платить кредиты, а кому-то уже нечего есть. - Все мы занимаемся извозом официально, есть ИП. Мы не боимся заразиться, мы должны работать. Все тут собрались не от хорошей жизни, кто-то снимает квартиру, у всех кредиты, есть и те которым уже нечего есть, - возмущается Самат Абдрахманов. - Везде писали, что 11 мая все откроется, а на деле мы опять сидим по домам. Посмотрите, город весь работает, и банку будет все равно, как мы будем возвращать деньги. Таксист Мейрам Куспанов рассказал, что никак не может вернуть свою семью домой из-за карантина. Его жена и шестимесячный сын поехали к родственникам в Атырау, так и остались там. - Я не могу вернуть семью домой уже полтора месяца. Звоню в акимат, хотел их привезти, а мне отвечают, путь сами добираются на попутках. Это разве дело? Других вариантов нет, - возмущается таксист Мейрам Куспанов. - Даже оставлял обращение в облакимате, все безрезультатно. Собравшиеся говорят, что у всех, кто занимается междугородним извозом, автомобили взяты в кредит. - Так все начинают жить и зарабатывать. Вы посмотрите междугородние такси, это не дешевые машины, у всех Toyota Camry. Ежемесячно платим по 200 тысяч тенге кредит, - отмечает таксист Актлек Халыков. Мужчины просят, чтобы им помогли и дали какие-то средства на повседневную жизнь, иначе они будут приходить и устраивать забастовки ежедневно, пока не решится этот вопрос. Спустя полтора часа к зданию Nur Otan с разъяснением о сложившейся ситуации приехал руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЗКО Медет Шакаев. - Вот сейчас мы разговариваем и решаем эту проблему. Предлагаем, чтобы таксисты сформировали список и дальше хотим помочь им временно трудоустроиться. Есть постановление главного санитарного врача ЗКО, там все четко прописано, там прочитайте, что разрешено, а что нет. Я свою помощь предлагаю в рамках закона и не собираюсь его нарушать, - заявил Медет Шакаев. К слову, таксисты с таким решением не согласны. - У нас у всех низкие и дорогие машины, которые предназначены для трасс. В городе просто невозможно на них таксовать. Это не наша прихоть, это дороги не позволяют, - отмечают мужчины.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.