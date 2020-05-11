Сегодня, 11 мая, в Казахстане завершился режим ЧП. Главный санврач ЗКО Мухамгали Арыспаев на брифинге отметил, что, несмотря на это, карантин в области будет продлен до 25 мая. Также в это время будет постепенное послабление карантинных мер, которые пройдут в три этапа. По словам Мухамгали Арыспаева, с 12 мая откроют: - Блокпосты между районами, блокпосты в Уральске и Бурлинском районе останутся; - Все продовольственные рынки, режим работы с 9.00 до 16.00; - ЦОНы; - Бизнес-центры и офисы; Условие: соблюдение дезинфекционного режима, проветривание помещения, недопущение скопления людей, соблюдение масочного режима. Также Мухамгали Арыспаев отметил, что второй этап снижения карантинных мер начнется 18 мая. Если темп прироста заболевших коронавирусной инфекцией не превысит 5%, в этом случае откроют: - Дошкольные учреждения; - Непродовольственные магазины до 2 тысяч квадратных метров; - Все вещевые рынки. Главный санврач области пояснил, что третий этап будет только тогда, когда темп прироста зараженных СOVID-19 будет не более 2%. - Тогда уже откроют и другие объекты, такие как фитнес-клубы, гостиницы, салоны, банное обслуживание, общепиты и крупные рестораны, - пояснил Мухамгали Арыспаев. - Авиарейсы также будут постепенно запускаться, если условия санитарного режима будут соблюдаться. При этом пассажиры не будут сдавать ПЦР-тесты. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.