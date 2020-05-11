По данным сайта РГП "Казгидромет", в Уральске ожидается дождь с грозой, днем +21, ночью +12. В Атырау также ожидается дождь с грозой, днем 23 градуса выше нуля, ночью +13. В Актобе дождь, днем 20 градусов выше нуля, ночью +10. В Актау переменная облачность. Днем +20, ночью +14. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.