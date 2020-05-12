В Казахстане утратил силу приказ о предельных ценах на социально значимые продукты, введённый в начале апреля во время действия режима ЧП, сообщили в Министерстве торговли и интеграции. - Для недопущения роста цен на социально значимые продовольственные товары будут применяться действующие инструменты по стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары, – говорится в сообщении министерства. 3 апреля Министерство торговли и интеграции и Министерство сельского хозяйства подписали совместный приказ о введении предельных розничных цен на социально значимые продовольственные товары в период ЧП. Предельные цены были установлены на муку пшеничную первого сорта, пшеничный хлеб из муки первого сорта, весовые рожки, гречневую крупу (ядрица и весовая), шлифованный рис (круглозёрный, весовой), говядину (лопаточно-грудная часть с костями), яйцо куриное (I категория), подсолнечное масло, поваренную пищевую соль (кроме "Экстра"). 17 апреля премьер-министр Казахстана Аскар Мамин на заседании госкомиссии поручил акимам пресекать превышение предельных цен на социально значимые продукты питания. Несколько торговых объектов за нарушение оштрафовали на суммы от 265 100 тенге до 530 200 тенге. 11 мая в Казахстане отменили режим ЧП, действовавший с 16 марта. Карантинные ограничения остались. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.