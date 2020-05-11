В Западно-Казахстанской области, по данным на 11 мая, зарегистрировано 3 случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Из трех пациентов с коронавирусной инфекцией, двое - жители Западно-Казахстанской области 1972 и 1973 годов рождения, работающие в Российской Федерации. На автопереходе на границе с РФ на посту "Сырым" при проведении бесконтактной термометрии жалоб не было. Согласно алгоритму, вызвана скорая помощь эпидемиологами СКП, больные госпитализированы в карантинный стационар. - Также коронавирусная инфекция обнаружена у 30-летнего жителя Западно-Казахстанской области, который работает вахтовым методом в Атырауской области на месторождении Тенгиз. В связи с прибытием из соседнего региона он был госпитализирован в карантинный стационар и у него взяты пробы на лабораторные исследования, - сообщили в Оперативном штабе Госкомиссии. По результатам диагностического исследования ПЦР у всех был уточнен диагноз COVID-19, перегоспитализированы в областную инфекционную больницу. Выявлены лица, контактировавшие с больными, взяты под медицинское наблюдение. В очагах заболевания проведены дезинфекционные работы. Противоэпидемические мероприятия продолжаются. Напомним, первый случай заражения коронавирусом в Казахстане был подтвержден 13 марта. На 11 мая число зараженных коронавирусной инфекцией достигло 5126, вылечились 1941 человека, умерли - 31. 16 марта в стране был объявлен режим чрезвычайного положения, который 14 апреля продлили до 1 мая. 27 апреля президент РК Касым-Жомарт Токаев опубликовал заявление, в котором говорится, что режим ЧП продлен в Казахстане до 11 мая. Первые два случая заражения коронавирусной инфекцией в ЗКО были зарегистрированы 29 марта. 31 марта в ЗКО был объявлен карантин. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Количество выявленных зараженных коронавирусной инфекцией в ЗКО достигло 252
Если вы стали очевидцем какого-то происшествия или вам есть о чем сообщить, то наш мессенджер всегда открыт для вас!
Дана Рахметова
editor