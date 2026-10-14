Пассажирский самолет с паломниками загорелся в небе и разбился: погибли 156 человек

Самолет выполнял рейс PK740 из Джидды в Карачи. На борту находились 145 пассажиров и 11 членов экипажа. Среди пассажиров были паломники, возвращавшиеся после хаджа.

26 ноября 1979 года в окрестностях саудовского города Таиф потерпел катастрофу пассажирский Boeing 707 пакистанской авиакомпании Pakistan International Airlines (PIA). Все находившиеся на борту 156 человек погибли. Причину возникновения пожара, который привел к трагедии, установить не удалось, передает МойГород.

Самолет выполнял рейс PK740 из Джидды в Карачи. На борту находились 145 пассажиров и 11 членов экипажа. Среди пассажиров были паломники, возвращавшиеся после хаджа.

Boeing 707 вылетел из Джидды в 01:29 по местному времени и начал набирать высоту. Примерно через 18 минут экипаж получил сообщение о пожаре в задней части пассажирского салона. Пилоты доложили диспетчерам о чрезвычайной ситуации и начали экстренное снижение, рассчитывая вернуть самолет на землю.

Разбившийся самолёт за 1 год и 3 месяца до катастрофы. Фото: Wikipedia

По данным авиационных архивов, экипажу разрешили снизиться сначала до 4 тысяч футов. Однако огонь и дым быстро распространялись по салону и добрались до кабины пилотов. В 02:03 экипаж подал сигнал бедствия, после чего связь с самолетом прервалась.

Примерно через минуту Boeing столкнулся со скалистой местностью в пустынной части региона неподалеку от Таифа. Самолет разрушился при ударе и загорелся. Выживших не было.

Что могло вызвать пожар

Расследование установило, что катастрофе предшествовал быстро распространявшийся пожар в пассажирском салоне. Сильное задымление и распространение огня привели к тому, что экипаж в конечном итоге утратил возможность управлять самолетом.

При этом точный источник возгорания определить не удалось.

Среди возможных версий рассматривалась утечка бензина или керосина из переносной походной плитки, которую могли взять с собой паломники. Предполагалось, что из-за перепада давления топливо могло вытечь через недостаточно герметичное уплотнение. Также проверялась версия о неисправности электрической системы.

Следов использования зажигательных устройств, которые могли бы указывать на преднамеренный поджог или диверсию, обнаружено не было.

Катастрофа рейса PK740 остается одной из самых тяжелых в истории пакистанской гражданской авиации. В результате трагедии погибли все 156 человек, находившиеся на борту самолета.