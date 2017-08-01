31 июля в 21.00 пассажирский автобус направлением Атырау-Астрахань выехал с территории автовокзала г.Атырау, однако так и не доехал до конечного пункта назначения. Проехав 70 километров по трассе, на въезде в Исатайский район у села Чапаево он был вынужден остановиться из-за серьезной поломки. В автобусе находилось 34 пассажира. - Мы в курсе этой ситуации. Все люди уехали, всем пассажирам вернули деньги, приехал кассир и диспетчер, они через 1,5 часа были на месте после остановки автобуса, пока они ехали, часть людей решили не дожидаться и уехали за свой счет. При этом оставили водителю билеты и номера своих телефонов. Отработали момент, по которому можно будет получить обратно свои деньги. Остальные люди - это порядка 20 человек - дождались представителей перевозчика, которые им вернули деньги. Оттуда они все уже добирались на попутном транспорте, - сообщил транспортный прокурор Атырауской области Берик КУЛМАНГАМБЕТОВ. Отметим, что услуги по пассажирским перевозкам сообщением Атырау - Астрахань осуществляет ТОО «Едил мен Жайык». Стоимость проезда составляет 4500 тенге с человека.