Об этом корреспонденту портала "Мой ГОРОД" сообщили в МПС ЗКО. dtp trassa zko (2) Как сообщили в МПС ЗКО, в автомобиле находился 42-летний водитель из Уральска с пассажиром такого же возраста из поселка Барбастау Теректинского района. - По предварительным данным, со слов очевидцев, водитель автомобиля марки "Лифан" пошел на обгон "Газели", в этот момент у машины выстрелило переднее левое колесо, водитель не справился с управлением транспортного средства и допустил опрокидывание. Двое мужчин скончались на месте до приезда скорой помощи, - пояснили в МПС ЗКО. По данному факту начато досудебное расследование по статье 345 УК РК - "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами". Кроме того, назначен ряд экспертиз. Напомним, 31 июля в 9 часов утра в ДТП на трассе Самара-Шымкент рядом с поселком Жанаомир Теректинского района погибли двое мужчин.