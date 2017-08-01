Более 6 млн тенге штрафов заплатили осужденные за коррупционные преступления в ЗКО
Всего за 6 месяцев 2017 года в ЗКО за коррупционные преступления были осуждены 17 государственных служащих, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры ЗКО, за полгода 151 подозреваемый заключили процессуальные соглашения с прокурором и получили оговоренное наказание.
- За совершение коррупционных преступлений в ЗКО в 2017 году было осуждено 17 лиц, из которых работники правоохранительных органов - 8, сферы образования - 2, работники акимата - 2 и 5 представителей других сфер госслужбы, - отметили в пресс-службе прокуратуры ЗКО.
В прокуратуре также отметили, что самым коррупционным сектором остается получение взяток и злоупотребление доверием среди сотрудников правоохранительных органов.
- Из 17 осужденных 8 лицам было назначено наказание в виде лишения свободы, в отношении 4 применено ограничение свободы и они были освобождены от отбывания основного наказания. Остальным назначен штраф на сумму 6,2 млн тенге, который уже выплачен.
Напомним, руководитель отдела СЭР ДГД ЗКО был задержан при получении остатка взятки в размере 25 млн тенге. Сотрудники антикоррупционной службы нашли деньги в бумажном пакете в багажнике автомобиля Урналиева.
По словам заместителя прокурора ЗКО Александра ЦУРАНКОВА, предприниматель не будет привлечен к уголовной ответственности из-за того, что сам обратился в антикоррупционную службу с завлением о вымогательстве.
- Как выяснилось в ходе следствия, предприниматель Прокудин выступал от лица другого ТОО. Когда Урналиев потребовал у него деньги за общее покровительство, бизнесмен обратился в правоохранительные органы. По закону, если человек сам обратился по факту вымогательства взятки, он не может быть привлечен к уголовной ответственности как взяткодатель, - отметил Александр ЦУРАНКОВ.
По словам председателя судебной коллегии по уголовным делам ЗКО Мирамбека НАГАШЫБАЕВА, за истекший период 2016 года по коррупционным правонарушениям было осуждено 20 лиц.
- Из 20 осужденных по коррупционным делам к лишению свободы были приговорены три человека, также трое были приговорены к условному сроку и остальным меру наказания назначили в виде штрафов, - сообщил Мирамбек НАГАШЫБАЕВ. - Отмечу, что всего наложено штрафов на сумму более 301 млн тенге. Из них выплачено 248 млн тенге. Кроме того, были дела, где суд назначал наказание в виде штрафа, который осужденный должен был выплатить в определенный срок, но по каким-то причинам не оплатил, то таким лицам заменили штраф на лишение свободы. В 2015 году было осуждено 42 коррупционера. Из них на 27 лиц были наложены штрафы.
