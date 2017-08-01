Сегодня, 1 августа, в Уральском городском суде состоялось очередное заседание суда над 43-летним Абдухахилом АБДУЖАББАРОВЫМ, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». sud Halil dopros (3) На заседании был допрошен Абдухалил АБДУЖАББАРОВ, который сразу заявил, что вину по предъявленному обвинению не признает. — Намерений совершать преступление у меня никогда не было. До 2011 года, когда я занимался переводом книги, не было понятия традиционного и нетрадиционного ислама. Я себя не считаю преступником, меня обвинили «такфиром». Возможно, в моих словах звучали обозначения такфира, но это было 12 лет назад. Так почему меня сейчас привлекают к ответственности за это? — задался вопросом Абдухахил АБДУЖАББАРОВ. Подсудимый отметил, что в Пакистане он получил знания по четырем мазхабам. — После обучения я стал придерживаться мазхаба Абу-Канифа, и с ним приехал в Казахстан. А для того, чтобы прокормить свою семью, я стал работать преподавателем в Шымкенте, в Казахско-Кувейтском университете. Там во время общения с другими преподавателями, приехавшими из арабских стран, я стал интересоваться мазхабом Ханбала, которому обучают в Саудовской Аравии. Но в Саудовской Аравии я не был, поэтому обучался ему в Алматы, — пояснил подсудимый. Между тем, «шейх Халил» утверждает, что в Пакистане он придерживался Ханафи мазхаба. — В Шымкенте я стал придерживаться Салафии. Мне казалось, что он посильнее, — рассказал «шейх Халил», отметив, что планирует вернуться в мазхаб Абу-Ханифа. Напомним, на первом заседании, которое состоялось в Уральском городском суде 25 июля, Абдухалил АБДУЖАББАРОВ также своей вины не признал. sud Halil dopros (1) IO047zsKfVg Фото и видео Медета МЕДРЕСОВА