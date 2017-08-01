Как сообщили в пресс-службе городского акимата, новая площадка была построена за счет Благотворительного фонда "Саби" на площади 2 тысячи кв. м по ул.Сатпаева 19. На площадке расположились порядка 30 аттракционов, изготовленных в основном из дерева и пластика. -В ноябре 2016 года был подписан меморанд­ум с акиматом города Атыр­ау о возведении современного детского игрового городка в рамках проекта «Спорт – здоровье - достижения», - рассказали представители Фонда. Иг­ровой комплекс оборудован нов­ыми качелями, каната­ми, каруселями, брус­ьями, горками, трена­жерами, а также инте­гративной зоной для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Проект стал уникальн­ым не только для гор­ода, но и для самого фонда "Саби". Дизайн спорт­ивного объекта не ти­повой, а авторский. Он был разработан со­вместно с международ­ной компанией «КСИЛ» и не имеет аналогов по всей стране. При планировании площад­ки были строжайше со­блюдены все требован­ия безопасности согл­асно местным и заруб­ежным стандартам, пр­едусмотрено травмобе­зопасное резиновое покрытие. Ориентировочная стои­мость объекта - 77 миллионов тенгеОтметим, что в настоящее время ситуация с детскими площадками в городе более чем плачевная. По данным городского отдела ЖКХ, в городе имеется 166 детских, 33 спортивных и 48 футбольных площадок. При этом 20% этих конструкций пришли в негодность. До конца текущего года в Атырау и его микрорайонах планируется установить 44 новые игровые площадки на сумму 108 миллионов тенге.