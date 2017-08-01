Молодой человек сейчас находится в больнице поселка Жалпактал, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Иллюстративное фото из архива "МГ" Житель поселка Талдыапан Казталовского района ЗКО по имени Жанболат рассказал, что парень, который в тот день пас овец, получил ожоги около 80 процентов тела. - С 29 июля пожар шел по степи со стороны поселка Пятимар. Я никогда в своей жизни не видел такого сильного пожара, - сообщил Жанболат. - Более 600 баранов сгорели заживо. Их мертвые туши лежат на поле, запах очень сильный, полная антисанитария. Нужно же с этим что-то делать. По словам Жанболата, небольшое количество животных уцелело, но они все обгорели и долго не проживут. - Некоторые бараны были живые, мы их загнали в сарай, большинство из них потом сдохли, лишь некоторых удалось зарезать, - рассказал Жанболат. - Но большинство оставшихся баранов вот-вот сдохнут. Понимаете, они сильно обгорели, у них сожжены уши, у кого-то спина, ноги, началось нагноение. Мы даже зарезать их не можем. Вот они сдохнут и мы их закопаем и все. Мужчину также волнует вопрос уничтожения мертвых животных. - К нам приезжали сотрудники акимата Казталовского района, два ветеринарных врача и пожарные. Также были следователи. Они проверяли, у кого сколько скота сгорело. Но главная проблема сейчас - это уничтожение мертвых животных. Тут два ветврача только ходят, а что они могут сделать? Чтобы всех закопать, нужна техника, а ее нет. В противном случае из-за гниения может распространиться какая-нибудь болезнь, - утверждает мужчина. По словам жителей Талдыапана, они по всем социальным сетям распространяли фото и видео случившегося, чтобы привлечь внимание общественности к их проблеме, однако толку пока никакого нет. - Мы всем кидали и видео и фото, но никого этот вопрос не волнует, - сетует сельчанин. В пресс-службе управления здравоохранения ЗКО подтвердили, что 27-летний житель Талдыапана попал в больницу с ожогами. - Ему была оказана первая медицинская помощь медработником поселка. В этот же день он был доставлен в больницу поселка Жалпактал. Транспортировка санавиацией была невозможно, так как у пострадавшего обоэжжено 80 процентов тела - в основном это лицо, руки, в общем, верхняя часть тела. По истичении 3 дней самолетом санавиации он будет доставлен в Областную клиническую больницу города Уральск, - сообщили в пресс-службе управления здравоохранения ЗКО. Напомним, 30 июля недалеко от поселка Талдыапан Казталовского района ЗКО горела степь. По данным пресс-службы ДЧС ЗКО, при пожаре погибло около 200 голов скота, однако информация не точная, и сейчас идет точный подсчет ущерба.