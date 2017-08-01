Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения

Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное уголовное правонарушение

Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в суде ЗКО, угон автомобиля произошел в Чингирлауском районе. - Подсудимые, заметив стоявшую возле дома автомашину, убедились, что в округе посторонних нет, совершили угон. После чего, не справившись с рулевым управлением, совершили опрокидывание, в результате которого автомобиль был полностью деформирован, - пояснили в суде ЗКО. Из материалов дела следует, что потерпевшему причинен крупный ущерб в сумме 1,5 миллионов тенге. В ходе судебного заседания подсудимые признали вину полностью и проявили раскаяние в содеянном. - Подсудимые признаны виновными, согласно статье 200 УК РК - "" и с применением статьи 55 УК РК - "". Каждому назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы, с отбыванием в колонии общего режима. Более того, с подсудимых в пользу потерпевшего в солидарном порядке взыскан материальный ущерб в сумме 1,5 миллионов тенге. Приговор не вступил в законную силу.