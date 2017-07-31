Экономика Казахстана быстро развивается. В частности, этому способствует тот факт, что на сегодняшний день различные сферы ее промышленности проходят процесс модернизации, вызывая все больший интерес инвесторов. 26677-1 Однако начиная свою деятельность на территории Казахстана, любая организация должна неукоснительно соблюдать все тонкости законодательства нашей страны. Польза юридического аутсорсинга Чтобы справиться с данной задачей, передовые организации уже давно стали отказываться от содержания стандартного штата юристов. Более эффективным решением проблемы стала передача юридических функций на аутсорсинг. Юристы Unicase специализируются на разных отраслях промышленности и экономики, но особое внимание уделяют таким сферам, как государственно-частное партнерство (ГЧП), а также проектам, связанным с использованием возобновляемых источников энергии. Работа Unicase в сфере ГЧП Юридическая фирма Unicase стремится к тому, чтобы, создать для проектов в области государственно-частного партнерства благоприятную правовую атмосферу. Это особенно важно, ГЧП один из самых действенных инструментов, помогающих привлечь крупные инвестиции в казахстанскую экономику. Работа Unicase с проектами ВИЭ Понимая пользу использования возобновляемых источников энергии для экономики Казахстана, а также перспективы развития сферы ВИЭ, юристы Unicase особенно активно работают с проектами в области альтернативной энергетики.