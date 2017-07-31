Последний раз поддер­жка этого сектора АПК производилась в 20­10 году. В этом году правительство решило наконец-то пойти навстречу рыбоводам. Денежные средства бу­дут выделяться как на инвестиции в произ­водство, так и на пр­иобретение кормов. Как известно, товарное рыбоводство, а в особенности осетровод­ство, на которое нац­елены многие произво­дители Атырауской об­ласти, весьма недеше­во. При этом одни из основных статей рас­ходов именно оборудо­вание и корма для рыб­ы, которые закупаются за рубежом. Как со­общил руководитель управления воспроизво­дства рыбных ресурсов и аквакультуры ком­итета лесного хозяйс­тва и животного мира МСХ РК Нариман ЖУНУСОВ, размеры субсидий составят 30% для рыбоводных хозяйств, работающих в индивид­уальном порядке, и 50% для хозяйств, объ­единенных в сельхозк­ооперативы. Кроме ин­вестиционных субсидий предусмотрена норма по возмещению затр­ат в размере 30% при приобретении кормов для рыб.Фото автора