Иллюстративное фото из архива "МГ" На сайте Казгидромета сообщается, что 1 августа В Западно-Казахстанской, Атырауской, Актюбинской, утром и днем в Костанайской области местами усилится ветер до 15-20 м/с, возможен град, шквал. Также синоптики предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности. Кроме того, такая ситуация будет и в ряде областей. Так, по сообщению "Казгидромета", в Восточно-Казахстанской области местами ожидается ветер 15-20, днем порывы до 25 м/с, в отдельных районах возможен град, шквал. В Южно-Казахстанской, днем в Кызылординской области местами усилится ветер 15-20 м/с с пыльной бурей. В Жамбылской области днем местами усилится ветер до 15-20 м/с. В Павлодарской, ночью и утром в Акмолинской, Северо-Казахстанской областях местами ожидается туман. Температура воздуха в большинстве областей ожидается выше климатической нор-мы на 3-7ºС. Местами пройдут кратковременные дожди с грозами, при грозах возможно шквалистое усиление ветра и град.