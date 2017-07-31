Иллюстративное фото из архива "МГ" Сегодня, 31 июля, прошло заседание регионального совета по защите прав предпринимателей. По словам директора филиала палаты предпринимателей Зеленовского района Асель КАРТКУЖАКОВОЙ, с 1 января 2015 года к предпринимателям, осуществляющим хранение и розничную реализацию алкогольной продукции, установлен ежегодный лицензионный сбор. - Для остальных 90 видов деятельности сохранен прежний разовый порядок лицензионного сбора при получении лицензии. Стремление пополнить бюджет за счет мелких реализаторов спиртного не поддается никакой логике. Тем более что алкосодержащая продукция не является основным товаром. Даже занятые в банковской, страховой, биржевой сфере предприниматели выплачивают разовый лицензионный сбор, не превышающий 80 МРП. Ежегодный лицензионный сбор для оптовых реализаторов составляет 200 МРП, а если учесть объемы реализации, то не понятно, почему для них такие ставки. Магазины шаговой доступности и оптовые реализуют алкоголь с 12.00 до 21.00, однако при этом в оптовых магазинах одновременно идет и розничная реализация с ценой ниже установленной для розничной реализации, - сообщила Асель КАРТКУЖАКОВА. Также предприниматели пожаловались на торговцев, которые реализуют алкоголь из дома, при этом не платят за лицензию, а также налоги. - На полках продукция залеживается из-за того, что из-под полы покупать сельчанам намного выгоднее. Кроме того, магазины не продают алкоголь после 21.00, а те, кто торгует из дома, реализуют свой товар круглосуточно, - заявила директор филиала ПП Зеленовского района ЗКО. Кроме того, штрафы которые накладывают на бизнесменов в разы больше, нежели штрафы, которые платят физлица. - Мы предлагаем привязать размер ставки лицензионного сбора к объему реализации алкогольной продукции. Объем полученной продукции учесть возможно, так как каждая полученная магазином единица товара отмечается сопроводительной накладной через кабинет налогоплательщика, - заключила Асель КАРТКУЖАКОВА.