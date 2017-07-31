В редакцию "МГ" жители поселка Талдыапан прислали фото с обгоревшими трупами животных. Главный специалист группы государственного языка и информации ДЧС ЗКО Нургуль МУКАНОВА сообщила, что количество сгоревших животных приблизительное, ущерб в настоящее время устанавливается. - 30 июля в 13.30 на пульт пожарных поступил сигнал из Казталовского района. В 17 километрах от села Талдыапан Казталовского района произошло возгорание сухой травы. Пожар был ликвидирован в 21.00. Площадь устанавливается. При пожаре погибло около 100 коз и 90 овец. Однако, хотелось бы уточнить, что это пока приблизительное количество. Точное число сгоревших животных устанавливается, - сообщила Нургуль МУКАНОВА. В ликвидации пожара участвовали добровольное противопожарное формирование Казталовского района, 8 единиц техники и 38 человек личного состава.OUkNEV1X1wA