Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам директора филиала Национального банка ЗКО Козыбака КУЛЬБАРАКОВА, на 1 июля 2017 года задолженность по кредитам составила 202,4 млрд тенге. - Просроченная задолженность по кредитам на 1 июля по сравнению с прошлым годом снизилась на 16,4% и составила 11,2 млрд тенге. Что касается выдачи кредитов, то за полгода 2017 года населению было выдано 97,1 млрд тенге, что на 67% больше, чем в 2016 году. Субъектам малого бизнеса было выдано 13,8 млрд тенге, на строительство и приобретение жилья - 5,9 млрд тенге и на потребительские цели - 33,2 млрд тенге, - отметил Козыбак КУЛЬБАРАКОВ. Стоит отметить, что в области значительно выросли вклады населения в банки второго уровня в национальной валюте. Так, с начала года в БВУ в общей сумме депозитов по области доля физических лиц составила 167,1 млрд тенге, а юридических 28,6 млрд тенге. Вклады в нацвалюте составили 112,5 млрд тенге, а в 2016 году было всего 69,6 млрд тенге.