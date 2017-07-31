Иллюстративное фото с сайта dp.vgorode.ua Авторами видео, на котором два автомобиля с бешеной скоростью несутся по аварийно опасной дороге, стали зрители смертельных гонок. За зрелищем вдоль трассы наблюдали как минимум 10 человек, которые запечатлели скоростной заезд на камеры своих телефонов. Видео было опубликовано в автомобильном сообществе zello_atyrau. По мнению руководителя автоклуба "Drive Атырау" Павла ТУЛИНА, скорее всего молодые люди устроили драгрейсинг, дистанция которого составляет 402 метра. Скорость в этом виде гонок не ограничена, финишировать гонщики должны были в районе аэропорта. Сам заезд очень опасен для участников. - В настоящее время по всему Западному Казахстану очень актуальна проблема - нет гоночных трасс, куда молодые люди смогли бы приехать и погонять на своих автомобилях. В Уральске, например, парни гоняют на территории старого аэропорта. В Атырау подобных мест также нет. Видимо, от безысходности для выброса адреналина парни решили погонять прямо в городе, - рассказал Павел ТУЛИН. В пресс-службе ДВД Атырауской области сообщили, что официальный комментарий будет позже. cdQklAkudIQ