Иллюстративное фото с сайта bnews.kz На прошедшем брифинге в региональной службе коммуникаций руководитель местной полицейской службы Нурым УРАЗБАЕВ рассказал, что в настоящее время проводится экспертиза проектов стационарных постов полиции. Всего их будет построено 4, на въездах со стороны Астрахани, Уральска, Кульсары и поселка Индер. По словам полицейского, это позволит более оперативно реагировать при возникновении каких-то внештатных ситуаций, а также иметь данные обо всех въехавших и выехавших из города авто. Также спикер отметил, что часть преступлений совершается жителями из районов, которые приезжают в Атырау на выходные, чтобы весело провести время. Посты будут оборудованы видеокамерами с базой данных, которые в автоматическом режиме будут вести учет всех пересекших пост авто. Кроме того, в областном центре будут установлены 4 современных поста полиции, это небольшие кабинки, которые будут оборудованы телефоном, рацией и даже кондиционером. Пока для их установки выбраны 4 точки, две из них будут располагаться в парке Победы и на Площади Исатая и Махамбета, еще две точки будут расположены на набережной по обеим сторонам Урала.