Уголовное дело закрыли из-за смерти главного подозреваемого, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото из архива "МГ" Фото из архива "МГ" Как рассказал и. о. заместителя начальника УД ДВД ЗКО Максим СЫИКОВ, ДТП, в котором погибли 4 человека и 10 получили различные травмы, произошло 2 июня на 77 километре трассы Уральск - Аксай. - По результатам судмедэкспертизы стало известно, что оба водителя столкнувшихся машин были трезвыми. При осмотре "Шарана", который в тот день выехал на встречную полосу и допустил столкновние с другим автомобилем, выяснилось, что он исправен. То есть причиной аварии послужило несоблюдение скоростного режима, - отметил Максим СЫИКОВ. Кроме того, выяснилось, что водитель, который погиб на месте ДТП, не работал в ТОО "Экипаж Батыс", занимающееся пассажироперевозками на автомобилях. - Несмотря на прекращение уголовного дела, родственники имеют право обратиться в суд за возмещением морального и материального ущерба, - пояснил Максим СЫИКОВ. Напомним, ДТП произошло 2 июня около 19.00 на трассе Уральск-Аксай. В лобовом столкновении двух автомобилей "Фольксваген Шаран" пострадали 9 человек и трое скончались на месте. Позже в ЦРБ от полученных травм скончался еще один пострадавший.