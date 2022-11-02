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Социум

Пастух заблудился в ЗКО

Спасатели нашли его в тот же день, передаёт портал «Мой ГОРОД». Фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе ДЧС ЗКО, первого ноября в селе Шоптыколь Каратобинского района 43-летний мужчина заблудился в степи. Сельчанин пас овец и потерял ориентир местности на расстоянии около 20 километров от населённого пункта. Пастуха удалось найти вечером того же дня в 16 километрах от села Шоптыколь. Медицинская помощь не требовалась. Поисками мужчины занимались пять спасателей. Спасённый рассказал, что заблудился из-за внезапно начавшейся метели. Самостоятельно найти путь домой ему не удалось и он поз
Арайлым Усербаева
Пастух заблудился в ЗКО
Спасатели нашли его в тот же день, передаёт портал «Мой ГОРОД».
66-летний пастух пропал без вести в Атырауской области
66-летний пастух пропал без вести в Атырауской области
Фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе ДЧС ЗКО, первого ноября в селе Шоптыколь Каратобинского района 43-летний мужчина заблудился в степи. Сельчанин пас овец и потерял ориентир местности на расстоянии около 20 километров от населённого пункта. Пастуха удалось найти вечером того же дня в 16 километрах от села Шоптыколь. Медицинская помощь не требовалась. Поисками мужчины занимались пять спасателей. Спасённый рассказал, что заблудился из-за внезапно начавшейся метели. Самостоятельно найти путь домой ему не удалось и он позвонил спасателям. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  
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