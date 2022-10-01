Столкнулись УАЗ Patriot и Lada Vesta. По словам очевидцев, «Лада» ехала по улице Темира Масина, УАЗ по Тайманова. Как проинформировали в департаменте полиции ЗКО, за рулем УАЗа находился 46-летний мужчина, за рулем «Лады» 33-летняя женщина. Виновного привлекут к ответственности по статье 610 КоАП РК «Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества».Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.