Паводок в Казахстане: в зоне риска подтопления более тысячи сёл

Точность и достоверность результатов моделирования паводка будут зависеть от прогноза «Казгидромета» и предоставленных данных «Казводхоза» по сбросу воды с водохранилищ, а также от актуальных данных цифровой модели рельефа местности и батиметрии.

В Казахстане создали комитет предупреждения чрезвычайных ситуаций, который контролирует выполнение противопаводковых мероприятий. Как сообщил министр по чрезвычайным ситуациям Казахстана Чингис Аринов, 1223 населённых пункта Казахстана находятся в зоне риска затопления.

МЧС взаимодействует с местными властями и другими государственными органами, чтобы подготовить инфраструктуру этих локаций к возможным паводкам.

— К примеру, для защиты населённых пунктов возвели и укрепили 576 километров защитных дамб и валов. Отремонтировали и построили 164 километра дренажных систем, установили и заменили 960 водопропускных сооружений под автомобильными и железными дорогами, устроили 658 километров каналов и арыков. На опасных участках 74 рек провели более трёхсот километров дноуглубления и берегоукрепления. Внутри населённых пунктов ведётся строительство и ремонт ливневых и дренажных систем, — перечислил Аринов проводимые противопаводковые мероприятия.

При министерстве создали комитет предупреждения чрезвычайных ситуаций, который будет контролировать эту работу. Открыт и командный центр стратегического планирования и оперативного управления, который, в том числе, будет работать с новой системой прогнозирования и моделирования паводков TASQYN. Аринов заверил, что система может дать прогноз расходов воды и уровня рек на долгосрочный и краткосрочный периоды.

— Следует отметить, что точность и достоверность результатов моделирования паводка будут зависеть от прогноза «Казгидромета» и предоставленных данных «Казводхоза» по сбросу воды с водохранилищ, а также от актуальных данных цифровой модели рельефа местности и батиметрии, — отметил министр.

Представитель «Казгидромета» добавила, что предварительный прогноз по паводкам в Казахстане предприятие выпустило 30 января. Согласно нему: