Фото со страницы Бурлинской ЦРБ в Facebook - ПЦР-анализатор, который мы получили от компании КПО в рамках поддержки борьбы с коронавирусом, заработал 17 июня. Он позволяет определять 200 тестов сутки. Это немного. Но преимущества в том, что оборудование и реагенты качественные – производства Южной Кореи. К тому же результат теста можно получить в течение суток, а не от 3 до 7 суток как в других клиниках. Более того, медорганизации «Медикер» и «Интертич» заключили с нами договоры на ПЦР-тестирование, то есть анализы они берут у себя, после чего отправляют к нам для получения результата тестирования. По ЗКО у нас самое дешевое тестирование – 14 344 тенге, тогда как в других медучреждениях области анализ на коронавирус стоит в среднем 20 тысяч тенге, - проинформировал директор БЦРБ Шынгыс СарсенгалиевОн добавил, что на сегодня уже 7 организаций и компаний заключили договоры с БЦРБ на прохождение их сотрудниками ПЦР-тестирования. Главврач пояснил, что бесплатно тестирование могут пройти больные с ОРВИ, пневмонией, роженицы, а также те, кто проходит скрининг или готовится к плановой операции. На сегодня по Бурлинскому району в карантинном стационаре находятся 9 человек, в провизорном – 7, в и инфекционном стационаре – 13, из которых 2 в тяжелом состоянии. Возраст пациентов стационаров – от 26 до 60 лет. - Карантинный стационар размещается в районе базы «Сичим», провизорный и инфекционный стационары в здании медико-социального учреждения (бывшая противотуберкулезная больница). Инфекционный стационар рассчитан на 10 коек, но больных там больше, - сообщил директор БЦРБ. Он также отметил, что в Аксае ежедневно регистрируется 4-5 человек с подозрением на коронавирус. При этом как с ярко выраженными симптомами (температура, кашель), так и с их отсутствием. Последнее, по мнению врача, гораздо опаснее, поскольку человек – носитель вируса, считая себя здоровым, может встречаться с людьми, посещать общественные места и таким образом заражать других. К слову, один такой носитель вируса может заразить до 80 человек. Шынгыс Сарсенгалиев отметил, что ПЦР-тестирование проводится во исполнение поручения акима ЗКО в целях недопущения вспышки заболевания, как это было на Тенгизе. И поэтому, в первую очередь оно касается специалистов Карачаганакского месторождения работающих вахтовым методом.