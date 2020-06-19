Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе акима области, у 13 пациентов были отобраны лабораторные анализы в связи с контактом с ранее выявленными больными, у 10 человек были взяты пробы на анализы по эпидпоказаниям, еще у пяти - с профилактической целью. 16 выявленных больных проживают в городе Уральск, из района Байтерек - 3, из Теректинского района -2, из Сырымского района - 2, из Акжайыкского района -2, из Казталовского района -2, и 1 человек из Жангалинского района. – По результатам диагностического исследования ПЦР у всех был уточнен диагноз COVID-19, госпитализированы в инфекционный стационар. Выявлены лица, контактировавшие с больными, взяты под медицинское наблюдение. В очагах заболевания проведены дезинфекционные работы. Противоэпидемические мероприятия продолжаются, - сообщили в акимате области. Всего в области зарегистрировано 1069 случаев заболевания COVID-19, выздоровели 694 человека. Еще 472 зараженных являются бессимптомными носителями. 6 человек в ЗКО умерли от КВИ.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.