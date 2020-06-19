Как сообщили в центре занятости населения г.Уральск, в рамках Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 года "Еңбек" идёт приём на молодёжную практику. - Программа предназначена для получения первоначального опыта работы выпускникам Вузов и колледжей последних трех лет. Возраст не должен повышать 29 лет. Срок прохождения практики не более 6 месяцев по полученной специальности. Для получения полный информации обращаться в центр занятости населения города Уральск, - отметили в центре. Все подробности можно узнать позвонив по номеру: 30-41-77 или обратившись по адресу: г.Уральск, ул. Құрманғазы 173А. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.