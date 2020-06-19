Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Уральск возглавил 30-летний Жандос Дуйсенгалиев, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Советник акима Уральска возглавил отдел ЖКХ Жандос Дуйсенгалиев По решению конкурсной комиссии, на должность руководителя отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральск был назначен Жандос Дуйсенгалиев. Жандос Дуйсенгалиев родился в 1990 году в селе Жымпиты Сырымского района ЗКО. Образование – высшее, закончил Западно-Казахстанский государственный университет имени М.Утемисова и Западно-Казахстанский инженерно-гуманитарный университет по специальности «основа права». Трудовой путь начал учителем в средней школе имени Қ.Мырзалиева Сырымского района. В разные годы работал председателем молодежного объединения «Сырым жастары», главным специалистом общего отдела аппарата акима Сырымского района, главным инспектором по делам ЧС аппарата акима Казталовского района, руководителем отдела культуры, развития языков, спорта и физической культуры Казталовского района. До сегодняшнего дня трудился советником акима Уральска по вопросам ЧС. Напомним, в мае 2018 года в акимате произошла ротация кадров, где был представлен руководитель отдела жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Уральска Миржан Нуртазиев. Он курировал вопросы освещения в городе. В ноябре 2019 года, в городе произошло ДТП, в котором погибла 10-летняя Айару Ермек. Миржан Нуртазиев рассказал, что на территории областного центра 109 пешеходных переходов остаются еще не освещенными, в том числе и тот переход, где погибла девочка. Буквально на следующий день он написал заявление об уходе, по собственному желанию. В январе этого года на должность руководителя отдела жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Уральск был назначен Жандос Салимов. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.